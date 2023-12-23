Синоптик пообещал небольшие морозы в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Понижение температур и гололедица прогнозируются в новогоднюю ночь в Москве. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

Как он отметил, в преддверии Нового года значения еще будут изменяться. В воскресенье, 24 декабря, в столицу придут морозы. Они сохранятся до 26 декабря, после чего температура снова начнет приближаться к нулю.

"В дневные часы 30–31 декабря температура в Москве снова повысится и будет колебаться от нуля до плюс двух градусов. Но к вечеру 31 декабря снова начнет понижаться и уже после 23 часов перейдет через ноль к отрицательным значениям", – подчеркнул метеоролог.

В частности, синоптик не исключил небольшой снег в праздничную ночь.

"Если с 30 на 31 декабря ожидается оттепель, а в ночь с 31 декабря на 1 января снова отрицательные температуры, то высока вероятность гололеда на дорогах", – добавил Ильин.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в новогоднюю ночь погода в Москве будет близка к климатической норме. В городе ожидается до 9 градусов мороза и легкий снег.

Ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в столице к Новому году может составить 27–32 сантиметра. Это на 60–70% выше климатической нормы, отметил синоптик.

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