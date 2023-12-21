Легкий снег и до минус 9 градусов ожидаются в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В новогоднюю ночь погода в Москве будет близка к климатической норме. В городе ожидается до 9 градусов мороза и легкий снег. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Синоптики рассказали, что в начале новой недели температура днем составит от минус 1 до минус 3 градусов, а в среду, 27 декабря, потеплеет до нуля градусов. По мнению специалистов, это будет последняя в уходящем году оттепель.

"Новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме – под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне -4... -9 градусов", – говорится в сообщении.

В ближайшие же выходные погоду в столице будет определять атлантический циклон, в систему которого вольется еще порция теплого воздуха с Каспия и с юга европейской части России.

По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, в субботу, 23 декабря, целый день будет идти мокрый снег с дождем, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт отметила, что ожидается облачная погода. Ночью снег будет небольшим, а потом станет умеренным. Днем осадки в виде снега продолжатся. Местами он пройдет достаточно сильно, налипнет на провода и ветки деревьев. Температура днем будет колебаться от -1 до 1 градуса, по области – от 1 до -2.

По словам синоптика, эта отрицательная температура местами будет способствовать образованию гололедицы, а выпавший к началу ночи воскресенья снег создаст условия для образования снежного наката.

В воскресенье осадки продолжатся и станет еще холоднее. В столицу вернутся морозы. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов, а днем – от -2 до -4. Погода постепенно вернется к климатической норме.

Ранее Позднякова сообщила, что к утру четверга, 21 декабря, в Москве выпало 103% месячной нормы осадков. По словам синоптика, в ночь на 21 декабря в Москве выпало еще 7 миллиметров осадков.

В связи с такой погодой жителей столицы призвали воспользоваться общественным транспортом. Также водителей предупредили, что вечером затруднения могут возникнуть в центральной части города, на Ярославском, Ленинградском и шоссе Энтузиастов. В связи с этим департамент порекомендовал выезжать на личных автомобилях после 19:00.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до 24 декабря