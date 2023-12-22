Москвичей предупредили о гололедице до вечера 25 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до понедельника, 25 декабря. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать до 21:00 25 декабря. Синоптики уточнили, что местами гололедица будет сильной.

Кроме того, до 21:00 24 декабря также действует желтый уровень опасности из-за ветра и метели.

В предстоящие выходные в Москве прогнозируется разная погода. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в субботу ожидается от 0 до 3 градусов тепла и небольшие осадки, а на следующий день в город нагрянут морозы.

В новогоднюю ночь погода в Москве будет близкой к климатической норме. В центре погоды "Фобос" предупредили, что в столице ожидается до 9 градусов мороза и небольшой снег.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до 24 декабря