Жители ряда регионов России оказались отключены от энергоснабжения из-за ураганного ветра

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Сильный порывистый ветер в некоторых регионах России привел к массовым отключениям объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"19 ноября 2023 года в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер до 30 метров в секунду) на территориях ряда 3 регионов Сибирского федерального округа (Кемеровская область-Кузбасс, Алтайский и Красноярский края) и Республики Крым произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства, приведшие к нарушению электроснабжения потребителей", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в некоторых регионах, таких как Республика Хакасия, Новосибирская и Иркутская области были отключения, однако обошлось без массовых нарушений.

Суммарное количество отключенных потребителей составляло около 264 тысяч человек. В министерстве подчеркнули, что ветер прекращается и бригады приступили к включению объектов и восстановительным работам.

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