12 ноября, 11:34Происшествия
В Воронеже без воды остались почти 80 тысяч человек из-за коммунальной аварии
Фото: 123RF/mulderphoto
Из-за коммунальной аварии у жителей Центрального района Воронежа отключилось водоснабжение. Об этом заявила пресс-служба мэрии города.
Инцидент произошел в ночь на 12 ноября.
"В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть", – сказано в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, причиной происшествия на водоводе стала трещина на корпусе запорной арматуры. Специалисты должны вскрыть камеру и заменить поврежденный участок.
Сейчас специалисты смогли осушить камеру водовода с помощью дополнительной откачивающей техники. Вместе с этим на место приехала спецтехника и плиты, а также началось обустройство подъездных путей к камере водовода.
В связи с отключением воды власти Воронежа организовали подвоз питьевой и технической воды. Отмечается, что в Центральном районе живет более 80 тысяч человек.
Ранее в министерстве информации сообщили, что Евпатория осталась без воды из-за аварии на магистральном водоводе. Отключенными оказались порядка 700 жилых домов.
На Ставрополье более 3 тыс человек остались без воды из-за аварии
Читайте также