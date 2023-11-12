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12 ноября, 11:34

Происшествия

В Воронеже без воды остались почти 80 тысяч человек из-за коммунальной аварии

Фото: 123RF/mulderphoto

Из-за коммунальной аварии у жителей Центрального района Воронежа отключилось водоснабжение. Об этом заявила пресс-служба мэрии города.

Инцидент произошел в ночь на 12 ноября.

"В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть", – сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, причиной происшествия на водоводе стала трещина на корпусе запорной арматуры. Специалисты должны вскрыть камеру и заменить поврежденный участок.

Сейчас специалисты смогли осушить камеру водовода с помощью дополнительной откачивающей техники. Вместе с этим на место приехала спецтехника и плиты, а также началось обустройство подъездных путей к камере водовода.

В связи с отключением воды власти Воронежа организовали подвоз питьевой и технической воды. Отмечается, что в Центральном районе живет более 80 тысяч человек.

Ранее в министерстве информации сообщили, что Евпатория осталась без воды из-за аварии на магистральном водоводе. Отключенными оказались порядка 700 жилых домов.

На Ставрополье более 3 тыс человек остались без воды из-за аварии

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