Авария произошла на магистральной линии связи на Камчатке

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Интернет пропал на Камчатке из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи, устранением аварии занимаются специалисты. Об этом со ссылкой на сообщение Минцифры пишет РИА Новости.

"Аварию на магистральной линии связи в Камчатском крае устранят в ближайшее время. Оперативные службы Ростелекома уже работают над устранением аварии", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что интернет будут восстановлен в ближайшее время, а сейчас в регионе доступна сотовая связь, телефония и звонки в экстренные службы.

Наземная часть магистральной линии связи между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний была повреждена при проведении земельных работ, специалисты отправились к месту происшествия.

Ранее в министерстве информации сообщили, что Евпатория осталась без воды из-за аварии на магистральном водоводе. Отключенными оказались порядка 700 жилых домов.

До этого стало известно, что в Воронеже из-за коммунальной аварии без воды остались почти 80 тысяч человек.

На Ставрополье более 3 тыс человек остались без воды из-за аварии