Около 12 тыс человек остались без электроснабжения в Сочи из-за непогоды

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Почти 12 тысяч человек остались без электроснабжения в четырех районах Сочи после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"В городе-курорте Сочи в результате порыва ветра сорвало кровлю с 8 зданий. Жильцы от расселения отказались. В четырех районах Сочи произошло нарушение подачи электроснабжения", – отметило ведомство.

Всего в зоне отключения света находятся до 11 800 жителей города. К ремонтным работам привлекли 119 человек и 40 единиц техники.

До 25 декабря в городе объявили штормовое предупреждение. По словам синоптиков, в Сочи ожидаются ливни, град, ветер от 30 до 32 метров в секунду и гололедица. Из-за ветра на запасные аэродромы отправили 21 самолет. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

Городские службы перевели в усиленный режим работы.

В свою очередь, мэр города Алексей Копайгородский предупредил, что в Сочи бушует сильный шторм, порывы ветра достигают 27–28 метров в секунду. Местным жителям настоятельно посоветовали оставаться дома.

Ветер повалил уже более 65 деревьев в Сочи. Он также сорвал часть крыши пятиэтажного многоквартирного дома.

Среди пострадавших от шторма на Черноморском побережье туристов нет – РСТ