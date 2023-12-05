Режим повышенной готовности ввели в селе под Сочи из-за оползня

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Режим повышенной готовности ввели в селе Волковка города-курорта Сочи из-за оползня, который начался после минувших дождей и шторма. Об этом сообщила пресс-служба города.

Уточняется, что штормовое предупреждение действовало в городе до 30 ноября. В конце прошлого месяца в селе сошел оползень, перегородив дорогу. Оползневый процесс продолжается и сейчас, однако угрозы местному населению нет.

"По результатам заключения специалистов будут приняты дальнейшие технические решения, назначен комплекс мероприятий по устранению оползневого процесса в данном районе", – уточнили в администрации города.

На месте работает специальная техника, а специалисты уже расчищают проезжую часть. Подчеркивается, что на время работ изменению подвергнутся несколько маршрутов общественного транспорта.

Ранее городские власти оценили урон пляжной инфраструктуре после ноябрьской непогоды. Общий ущерб составил свыше 200 миллионов рублей. Стихия повредила некоторые пляжи курорта.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Некоторое время электричество не поступало потребителям не только на юге России, но и в ДНР и ЛНР. По предварительным данным, только в Крыму стихия нанесла ущерб на 39,7 миллиарда рублей.

Жертвами прошедшего шторма в Крыму стали 5 человек, еще 12 пострадали. А на территории Краснодарского края обнаружили еще двух погибших из-за непогоды – в Сочи и Новороссийске.

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