Скорость ветра во время урагана в Крыму достигала 144 км/ч

Фото: телеграм-канал "ЧП / Крым"

Скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 километров в час. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

По его информации, за последние 12 часов на крымских метеостанциях скорость ветра в порывах была от 20 до 31 метра в секунду, в Симферополе – 29 метров в секунду. В Клепинино зафиксировали 34 метра в секунду, в Черноморском – 40 метров в секунду. Местами ветер был ураганной силы – 122–144 километра в час.

По состоянию на 06:00 по московскому времени ветер немного ослаб, сказано в сообщении. Диапазон в порывах составлял от 17 до 27 метров в секунду. Между тем в Краснодарском крае и на Черноморском побережье Кавказа урагана не было, но присутствовал штормовой ветер. В Анапе – 32 метра в секунду, в Туапсе – 27 метров в секунду, в Сочи – 28 метров в секунду.

Добавляется, что шторм был также в акватории Азовского моря: Таганрог – 31 метр в секунду, Должанская – 30 метров в секунду. На данный момент скорость ветра составляет 18–27 метров в секунду.

"В течение дня стихия будет ослабевать – до 15–20 метров в секунду, вечером уже не более 10–15 метров в секунду", – отметил Тишковец.

Синоптик уточнил, что за сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани – до 43 миллиметров. Причиной этого стало прохождение холодного атмосферного фронта балканского циклона.

26 ноября на Крым обрушились ливни и ураганный ветер до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Глава полуострова Сергей Аксенов на фоне непогоды объявил 27 ноября выходным днем в Крыму. Из-за штормового ветра порядка 498 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии. Над устранением последствий непогоды работают 38 бригад.

Кроме того, в Черноморском районе на западе Крыма были полностью прекращены водоснабжение и водоотведение в связи с отсутствием энергоснабжения на насосных станциях.

Утром 27 ноября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что река Бельбек вышла из берегов из-за нагонной волны, в результате чего начались подтопления жилых домов. В данном районе были эвакуированы 10 человек из поселка Любимовка, из них двое детей.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ