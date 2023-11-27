Около полумиллиона жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В связи с непогодой порядка 498 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы региона Олег Крючков.

Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Белогорский, Октябрьский, Ленинский, Сакский, Симферопольский и Бахчисарайский. Над устранением последствий непогоды работают 38 бригад, уточнил Крючков.

Ранее советник главы Крыма сообщил, что идущую вдоль моря трассу Саки – Евпатория в Крыму закрыли из-за шторма. Ее можно объехать через Владимировку.

До этого Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днем для некоторых организаций в связи с непогодой.

На Крым обрушились ливни и ураганный ветер до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ