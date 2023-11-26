Глава Севастополя объявил 27 ноября нерабочим днем для ряда организаций из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днем для некоторых организаций в связи с непогодой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Завтра в Севастополе объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта, за исключением медицинских учреждений и оперативных служб", – подчеркнул он.

Кроме того, работодателям и вузам посоветовали принять такое же решение. Для детей родителей, которым необходимо будет выйти на работу, организуют дежурные группы.

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На полуострове объявили штормовое предупреждение. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что из-за непогоды был создан оперативный штаб.

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