Сильный ураган начался в Казани

Фото: ТАСС/Василий Александров

В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев, заборов и повредил крыши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

"В Казани наблюдается шквалистый ветер. Сегодня вечером и завтра в течение дня ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра локально до 25–28 метров в секунду", – заявили в мэрии города.

Горожан призвали быть аккуратными и не выходить из дома без необходимости.

Как следует из видеороликов очевидцев, с одной из остановок сорвало крышу, повалило несколько деревьев. Кроме того, в одном из жилых комплексов ветром унесло навес с мусорной площадки, с нескольких домов также снесло фрагменты крыш.

Днем Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана выпустило штормовое предупреждение. Согласно предупреждению, 29 и 30 июля республику ждут грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 19–24 метра в секунду.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае. В Сочи закрыли городские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной Маяк.

Тем не менее сообщалось о погибшей во время шторма 20-летней девушке. По данным пользователей соцсетей, девушка купалась в море во время сильного шторма в Хостинском районе города вечером 28 июля.

Непогода накрыла и центральную часть России