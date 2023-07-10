Власти Сочи ввели режим ЧС в поселке Мирном из-за ливней

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В поселке Мирном в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных дождей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации города.

В результате непогоды в регионе оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 жителям.

"Решением главы города Сочи введен режим ЧС муниципального характера в поселке Мирном", – говорится в сообщении.

В настоящее время в городе работают над устранением последствий ливня. К ликвидации привлечены волонтеры и спасатели.

До 11 июля в Сочи действует штормовое предупреждение. Из-за непогоды в регионе временно приостановлена работа городских пляжей.

Ранее потоком воды от сильных ливней в Хостинском районе города унесло 10 машин. В зоне подтопления оказались два многоэтажных дома. К ликвидации последствий привлекли 60 сотрудников коммунальных служб и 15 единиц техники.



Штормовое предупреждение продлили в Сочи до 11 июля