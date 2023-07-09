Минтранс Крыма сообщил о временной остановке работы Керченской переправы

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение паромов на Керченской паромной переправе было временно приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает министерство транспорта Крыма в своем официальном телеграм-канале.

"В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)", – указано в сообщении ведомства.

До этого на территории полуострова было объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.

Ранее власти Сочи установили запрет на купание в море из-за штормового предупреждения, объявленного в регионе до конца дня 10 июля. Городские пляжи были закрыли, на их территории установили красные флаги, предупреждающие об опасности.

По информации местных властей, в ночь на понедельник, 10 июля, в Сочи ожидается ухудшение походных условий. Местным жителям и туристам рекомендовали быть внимательными и не планировать отдых у воды.



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