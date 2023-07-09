Два поезда были остановлены в пути из-за дождя в Абхазии

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Два поезда, следовавших из города Сухума Республики Абхазии в Москву и Санкт-Петербург были остановлены в пути в связи с закрытием железнодорожных путей на участке Гагра – Цандрипш из-за сильного ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

"Сегодня в результате неблагоприятных погодных условий был закрыт железнодорожный участок Гагра – Цандрипш в Республике Абхазия. В связи с этим поезд № 306 Сухум – Москва и поезд № 480 Сухум – Санкт-Петербург были остановлены в пути", – указано в сообщении.

Отмечается, что 10 июля поезда № 306 Москва – Сухум и № 479 Санкт-Петербург – Сухум проследуют только до станции Цандрипш.

Пассажиры смогут вернуть билеты отмененных рейсов без удержания дополнительных сборов, добавили в компании. Помимо этого, в случае задержания поездов на более чем 4 часа РЖД предоставит гражданам бесплатное питание.

Ранее сообщалось, что на Гагрский район обрушились сильные ливни, которые стали причиной наводнения в курортном городе Абхазии. Почти весь район остался без света. Также из-за погоды оказались подтоплены объекты общепита, магазины, первые этажи жилых зданий, автодороги.

МЧС Абхазии порекомендовало жителям и гостям республики воздержаться от поездок по району из-за сложных погодных условий.



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