Число погибших во время подтопления в Туапсинском районе Кубани выросло до четырех

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Число погибших во время подтопления в Туапсинском районе Краснодарского края выросло до четырех, сообщается в телеграм-канале управления Следственного комитета по региону.

В ведомстве отметили, что следственный отдел Туапсе продолжает расследовать уголовное дело о безвестной пропаже четырех граждан, а также несовершеннолетнего в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков в соответствии с частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации.

"Сегодня на берегу моря в поселке Тюменском были обнаружены тела 19-летней девушки, находившейся в смытом накануне потоками воды частном домовладении, и 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ-2107 в разгул стихии", – заявило следствие.

По данным СК, следствие установит обстоятельства обнаружения 12 июля 58-летнего местного жителя в автомобиле "Нива" на проселочной дороге недалеко от села Новомихайловского. Эксперты считают, что мужчина мог утонуть.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета работают на берегу моря в поселке Ольгинке. Там также было найдено тело мужчины. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего.

"Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются", – отметили в сообщении.

По данному уголовному делу следователи и криминалисты краевого СК проводят необходимые следственные действия. Специалисты устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Кроме того, по факту случившегося назначены судебные медицинские экспертизы.

В среду, 12 июля, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий.

Позже стало известно, что в Туапсинском районе в 11 населенных пунктах подтопило 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений зашла вода.

В этот же день местные власти запретили купание в море на курортах Туапсинского района до 19 июля.

13 июля в оперштабе Краснодарского края сообщили, что вода сошла со всех подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе.

В настоящее время специалисты комиссии обходят дворы для обнаружения подтопленных участков. Эксперты оценивают нанесенный гражданам ущерб. Кроме того, жителей снабжают технической и бутилированной водой.

Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани