Жительница Туапсе вышла со шваброй спасать город от потопа

Туапсе накрыли ливни, результатом которых стали подтопления. В Сети появилось видео, на котором жительница города пытается справиться с потопом с помощью швабры.

Героиня ролика стоит по колено в воде и в одиночку прочищает шваброй засорившуюся ливневку. На кадрах видно, что благодаря ее действием вода начинает уходить быстрее.

"Женщина со шваброй – спасительница нашего города. Героев надо знать. И никаких МЧС, ничего. Швабра – наше все", – говорит голос за кадром.

Ранее сообщалось, что три человека числятся пропавшими после подтопления в Туапсе. В усиленном режиме работают специалисты всех спасательных служб. Привлечены порядка 300 человек и более 50 единиц техники.

В краевом министерстве ГО и ЧС уточнили, что системы оповещения населения сработали вовремя. Для помощи жителям в Туапсинский район были направлены бригады из Новороссийска и Горячего Ключа. На территорию ЧП везут всю необходимую технику.

Накануне утром в Туапсе Краснодарского края над морем в юго-западном направлении на расстоянии порядка 10 километров от берега увидели сильный смерч. По данным администрации Туапсинского района, он двигался в северо-восточном направлении.

Уже на следующий день, 12 июля, в четырех населенных пунктах района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне неблагоприятных погодных условий. Отмечалось, что там подтопило часть жилых домов. По информации оперативного штаба, спасатели организовали эвакуацию жителей, на территории региона ведут работу все экстренные службы.