Три человека пропали после подтопления в Туапсе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Три человека числятся пропавшими после подтопления в Туапсе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В усиленном режиме работают специалисты всех спасательных служб. Привлечено порядка 300 человек, более 50 единиц техники", – сообщается в телеграм-канале штаба.

Там добавили, что пострадавших и погибших не выявили. В краевом министерстве ГО и ЧС уточнили, что системы оповещения населения сработали вовремя. Для помощи жителям в Туапсинский район были направлены бригады из Новороссийска и Горячего Ключа. На территорию ЧП везут всю необходимую технику.

Накануне утром в Туапсе Краснодарского края над морем в юго-западном направлении на расстоянии порядка 10 километров от берега увидели сильный смерч. По данным администрации Туапсинского района, он двигался в северо-восточном направлении.

Уже на следующий день, 12 июля, в четырех населенных пунктах района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне неблагоприятных погодных условий. Отмечалось, что там подтопило часть жилых домов. По информации оперативного штаба, спасатели организовали эвакуацию жителей, на территории региона ведут работу все экстренные службы.