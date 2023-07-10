18:56Происшествия
Прокуратура Кубани сообщила о поисках мужчины, пропавшего в Сириусе во время ливней
Фото: телеграм-канал "МЧС Кубани"
Мужчина пропал на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае во время ливня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"МЧС ведет работу по его поиску, ситуация находится на контроле прокуратуры Адлерского района", – уточнили в прокуратуре.
В региональном управлении МЧС объяснили, что заявление об исчезновении мужчины поступило в ночь на 10 июля. Отмечается, что заявление подали коллеги пропавшего – сотрудники сочинского водоканала.
Позже в районе улицы Черновицкой под мостом обнаружили автомобиль без водителя. В результате обследования территории пропавшего человека найти не удалось.
В настоящий момент поиски приостановили, поскольку уровень воды превысил 2 метра.
Ранее в некоторых районах Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных дождей. В частности, из-за непогоды в поселке Мирном оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.
Режим ЧС ввели в пострадавших от обильных дождей районах Сочи
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