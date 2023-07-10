Прокуратура Кубани сообщила о поисках мужчины, пропавшего в Сириусе во время ливней

Фото: телеграм-канал "МЧС Кубани"

Мужчина пропал на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае во время ливня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



"МЧС ведет работу по его поиску, ситуация находится на контроле прокуратуры Адлерского района", – уточнили в прокуратуре.

В региональном управлении МЧС объяснили, что заявление об исчезновении мужчины поступило в ночь на 10 июля. Отмечается, что заявление подали коллеги пропавшего – сотрудники сочинского водоканала.

Позже в районе улицы Черновицкой под мостом обнаружили автомобиль без водителя. В результате обследования территории пропавшего человека найти не удалось.

В настоящий момент поиски приостановили, поскольку уровень воды превысил 2 метра.

Ранее в некоторых районах Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных дождей. В частности, из-за непогоды в поселке Мирном оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.

Режим ЧС ввели в пострадавших от обильных дождей районах Сочи