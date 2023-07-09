09 июля, 23:53Туризм
В АТОР заявили об отсутствии запросов от россиян на прерывание отдыха в Абхазии
Фото: mchs.apsny.land
Турпоператоры не получали запросов от российских туристов на прерывание отдыха в Абхазии в связи с сильными ливнями в республике. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
"По данным туроператоров, количество случаев, в которых требуется переселение туристов в другие гостиницы, минимально. Несколько отелей попросили приостановить бронирование на 3–4 дня для приведения территории в порядок", – отметили в АТОР.
Согласно данным ассоциации, в районах подтопления в данный момент может находиться более 3 тысяч организованных туристов из РФ.
Ссылаясь на данные пожарно-спасательного отряда МЧС по Гагрскому району в АТОР добавили, что на сегодняшний день, 9 июля, из ряда частных домов и гостиниц были эвакуированы несколько сотен человек. При этом, когда вода из помещений уходит, туристы возвращаются.
"В случае если гостиницы или гостевые дома пока не пригодны для проживания, отдыхающим предоставляются места в других, не пострадавших от последствий стихии, объектах размещения. Туроператоры в данный момент собирают данные от отелей", – отмечают сотрудники ассоциации.
Ранее сообщалось, что на Гагрский район обрушились сильные ливни, которые стали причиной наводнения в курортном городе Абхазии. Почти весь район остался без света. Также из-за погоды оказались подтоплены объекты общепита, магазины, первые этажи жилых зданий, автодороги.
МЧС Абхазии порекомендовало жителям и гостям республики воздержаться от поездок по району из-за сложных погодных условий.
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