В АТОР заявили об отсутствии запросов от россиян на прерывание отдыха в Абхазии

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Турпоператоры не получали запросов от российских туристов на прерывание отдыха в Абхазии в связи с сильными ливнями в республике. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператоров, количество случаев, в которых требуется переселение туристов в другие гостиницы, минимально. Несколько отелей попросили приостановить бронирование на 3–4 дня для приведения территории в порядок", – отметили в АТОР.

Согласно данным ассоциации, в районах подтопления в данный момент может находиться более 3 тысяч организованных туристов из РФ.

Ссылаясь на данные пожарно-спасательного отряда МЧС по Гагрскому району в АТОР добавили, что на сегодняшний день, 9 июля, из ряда частных домов и гостиниц были эвакуированы несколько сотен человек. При этом, когда вода из помещений уходит, туристы возвращаются.

"В случае если гостиницы или гостевые дома пока не пригодны для проживания, отдыхающим предоставляются места в других, не пострадавших от последствий стихии, объектах размещения. Туроператоры в данный момент собирают данные от отелей", – отмечают сотрудники ассоциации.

Ранее сообщалось, что на Гагрский район обрушились сильные ливни, которые стали причиной наводнения в курортном городе Абхазии. Почти весь район остался без света. Также из-за погоды оказались подтоплены объекты общепита, магазины, первые этажи жилых зданий, автодороги.

МЧС Абхазии порекомендовало жителям и гостям республики воздержаться от поездок по району из-за сложных погодных условий.



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