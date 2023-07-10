Мэр Сочи поручил курортам координировать передвижения туристов в связи с подтоплениями

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил санаторно-курортному комплексу организовать работу по координации передвижения туристов в связи с подтоплениями, к которым привели ливни. Об этом мэр города написал в своем телеграм-канале.

"Ведем разъяснительную работу, к ней подключились наши депутаты, общественники и волонтеры. Отдельно поручил всему комплексу координировать передвижение групп туристов", – написал он.

По его словам, спасатели помогают гражданам перебраться через затопленные улицы, они привозят туристов в пункты временного размещения, где находятся все необходимые вещи.

Глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин рассказал, что для помощи туристам были развернуты два пункта, оказывающих медицинскую помощь, также организована раздача питания. В последующей очистке улиц и других курортных территорий будут в том числе задействованы волонтеры.

"Начались комиссионные обходы домов для оценки ущерба, нанесенного стихией. Угроза повторения залпового ливня сохраняется. Будьте внимательны и принимайте необходимые меры предосторожности", – резюмировал он.

Ранее в поселке Мирном в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных дождей. В результате непогоды в регионе оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.



Режим ЧС ввели в пострадавших от обильных дождей районах Сочи