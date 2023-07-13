Вода сошла со всех подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе на Кубани

Фото: телеграм-канал "Вениамин Кондратьев"

Вода сошла со всех подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

"О ситуации с ликвидацией последствий непогоды в Туапсинском районе: к вечеру 12 июля вода сошла или была откачена со всех выявленных территорий и домовладений. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском", – отметили в сообщении.

По данным Оперштаба Краснодарского края, в пострадавших населенных пунктах проводят расчистку территорий, а также восстанавливают объекты инженерной инфраструктуры.

Там же напомнили, что в Туапсинском районе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за подтопленных 650 придомовых территорий. Кроме того, вода зашла в 290 домовладений, подвалы, подъезды, а также первые этажи 39 многоквартирных домов.

В настоящее время специалисты комиссии обходят дворы для обнаружения подтопленных участков. Эксперты оценивают нанесенный гражданам ущерб. Кроме того, жителей снабжают технической и бутилированной водой.

В Оперштабе добавили, что в пунктах временного размещения находятся семь человек, из которых двое – дети. Граждан обеспечивают всем необходимым.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков, или 280 миллиметров. В зоне подтопления оказались 650 домов.

После сильных ливней пропавшими без вести числятся четыре человека. О погибших или пострадавших не сообщалось.

По данным местных властей, запрет на купание в море ввели на курортах Туапсинского района до 19 июля. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования морской воды и грунта, взятого на пляжах, на соответствие установленным нормам.

Число подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе на Кубани выросло до 650