Количество пропавших после ливней в Туапсе достигло четырех

Фото: телеграм-канал "МЧС КУБАНИ"

Число пропавших в результате прошедших дождей в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилось до четырех, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"Информацию подтверждаем. Организованы поиски нашими силами", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о троих пропавших.

11 июня в Туапсе Краснодарского края над морем в юго-западном направлении на расстоянии порядка 10 километров от берега выявили опасный смерч. В администрации Туапсинского района сообщили, что он двигался в северо-восточном направлении.

Уже 12 июля стало известно, что в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне неблагоприятных погодных условий. Там подтопило часть жилых домов.

В МЧС России заявляли, что в результате мощных ливней подтопленными остаются порядка 316 придворовых территорий в 10 населенных пунктах района.