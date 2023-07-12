Три месячные нормы осадков выпали в Туапсинском районе Краснодарского края за ночь

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпало три месячные нормы осадков, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Со вчерашнего вечера в Туапсинском районе выпало более 280 миллиметров осадков – это три месячные нормы. К ликвидации последствий стихии привлекли более 300 человек и 50 единиц техники", – написал он в своем телеграм-канале.

Кондратьев подчеркнул, что специалисты всех спасательных служб работают в районе в усиленном режиме.

Ранее в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района был введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.

Также в пресс-службе ГУ МЧС по региону заявляли, что число пропавших в результате прошедших дождей в Туапсинском районе увеличилось до четырех. В ведомстве добавили, что сейчас ведутся поиски пропавших.

Всего из-за ливней в Туапсинском районе было подтоплено порядка 650 домов в 11 населенных пунктах, из них в 250 домовладений зашла вода.



Стало известно о четырех пропавших после ливней в Туапсинском районе на Кубани