08:50Регионы
Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Кубани из-за ливней
"В связи с выпадением сильных осадков введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района.
Есть подтопленные дома", – указано в телеграм-канале штаба.
Отмечается, что в местах подтопления спасатели проводят эвакуацию граждан, на территории региона ведут работу все экстренные службы.
Ранее в некоторых районах Сочи ввели режим ЧС из-за сильных дождей. В частности, из-за непогоды в поселке Мирном оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.
До этого МЧС РФ по региону сообщало, что Хостинский район Сочи затопило из-за сильного ливня, они также привели к затоплению автодороги.
По информации местных властей, в ночь на 9 июля в районе выпало около 80 миллиметров осадков. К ликвидации последствий ливня привлекли 60 рабочих и 15 единиц техники.
Читайте также