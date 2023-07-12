Запрет на купание в море установили на курортах Туапсинского района до 19 июля

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Запрет на купание в море ввели на курортах Туапсинского района до 19 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале местных властей.

"Решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. Специалисты Роспотребнадзора сейчас проводят лабораторные исследования морской воды и грунта, взятого на пляжах, на соответствие установленным нормам", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков, или 280 миллиметров. В зоне подтопления оказались 650 домов.

После сильных ливней пропавшими без вести числятся четыре человека. О погибших или пострадавших не сообщалось.

К ликвидации последствий ливней привлекли 300 человек и 50 единиц техники. Спасатели приступили к работе в усиленном режиме. Для помощи жителям в Туапсинский район были направлены бригады из Новороссийска и Горячего Ключа.



Число подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе на Кубани выросло до 650