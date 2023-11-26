Трассу Саки – Евпатория в Крыму перекрыли из-за шторма

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ NEWS"

Идущую вдоль моря трассу Саки – Евпатория в Крыму закрыли из-за шторма. Ее можно объехать через Владимировку, сообщил в своем телеграм-канале советник главы региона Олег Крючков.

Как он уточнил, в Евпатории из домов эвакуировали 150 жителей, 100 из них разместили в гостиницах, а 50 находятся у родственников.

Кроме того, в город направили аэромобильную группировку МЧС РФ.

"Из-за непогоды частично подтоплены 5 частных домов на Симферопольской улице... В готовность приведены два пункта временного размещения", – подчеркнуло ведомство.

На место затопления выехали 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС РФ.

Также по словам главы полуострова Сергея Аксенова, на фоне непогоды 27 ноября в Крыму объявили выходным днем.

На Крым обрушились ливни и ураганный ветер до 40 метров к секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

На полуострове объявили штормовое предупреждение. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что из-за непогоды был создан оперативный штаб.

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