Пять человек погибли после сильных дождей и наводнения в Италии

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Наводнение и сильные ливни в итальянском регионе Тоскана унесли жизни как минимум пяти человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тосканы Эудженио Джани.

Он уточнил, что из-за непогоды в регионе около 40 000 человек остались без света. Губернатор призвал местных жителей оставаться дома и забраться на верхние этажи домов.

"К сожалению, непогода не дает передышки: порывы ветра на Апеннинах достигают 100–120 километров в час, на побережье – 80–100 километров в час", – отметил он.

В регионе введен режим национальной чрезвычайной ситуации. В ряде населенных пунктов подтопило больницы и заблокировало дороги, нарушено железнодорожное сообщение.

Сейчас ураган смещается с северной части Италии в сторону юга. Наводнения, вызванные дождями, уже затронули отдельные части Тосканы. Кроме того, в ряде районов из берегов вышли реки, а власти десятков городов объявили о закрытии школ.

В начале октября стало известно, что специалисты восстановили подачу электричества для жителей юга Сахалина после сильного циклона. Регион подвергся циклону, который принес ливни и сильный ветер.

Непогода стала причиной массовых сбоев на объектах электросетевого хозяйства. В общей сложности повреждения получили 44 ЛЭП разного класса напряжения и 177 трансформаторных подстанций.

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