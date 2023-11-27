Три человека пострадали в Севастополе из-за штормового ветра

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

В Севастополе в результате непогоды различные травмы получили три человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя добавил, что всех пострадавших госпитализировали. Кроме того, из-за штормового ветра были повреждены крыши 20 домов, обшивки фасадов трех строений и 17 автомобилей. Также зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов.

Развожаев отметил, что пик шторма еще впереди. Так, в ночь на 27 ноября в регионе возможна минусовая температура, в связи с чем городские службы начинают подсыпать дороги в самых трудных местах. Губернатор Севастополя призвал местных жителей оставаться дома.

Ранее сообщалось, что в связи с непогодой порядка 498 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии. Над устранением последствий непогоды работают 38 бригад.

До этого идущую вдоль моря трассу Саки – Евпатория в Крыму закрыли из-за шторма. Ее можно объехать через Владимировку. На фоне непогоды власти полуострова объявили понедельник, 27 ноября, выходным днем.