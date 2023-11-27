На западе Крыма прекращено водоснабжение из-за отсутствия света на насосных станциях

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Черноморском районе на западе Крыма были полностью прекращены водоснабжение и водоотведение в связи с отсутствием энергоснабжения на насосных станциях. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава района Наталья Писарева.

Она добавила, что в том числе было остановлено централизованное отопление. Глава администрации района призвала местных жителей по возможности оставаться дома и не передвигаться на автомобилях на фоне непогоды.

На Крым обрушились ливни и ураганный ветер до 40 метров к секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днем для некоторых организаций в связи с непогодой. Аналогичное решение было принято главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ