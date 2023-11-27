В Севастополе проходит эвакуация пострадавших от стихии людей

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

В Севастополе спасатели эвакуируют пострадавших от стихии граждан, их разместят в пансионате "Лазурь". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Глава Севастополя сообщил, что река Бельбек вышла из берегов из-за нагонной волны, в результате чего начались подтопления жилых домов. В данном районе были эвакуированы 10 человек из поселка Любимовка, из них двое детей.

Спасатели также полностью отработали ситуацию по Качинскому шоссе, эвакуировав из подтопленных домов четырех человек. Кроме того, эвакуация проходит в домах в военном городке около Херсонесского маяка.

26 ноября на Крым обрушились ливни и ураганный ветер до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Глава полуострова Сергей Аксенов на фоне непогоды объявил 27 ноября выходным днем в Крыму. Из-за штормового ветра порядка 498 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии. Над устранением последствий непогоды работают 38 бригад.

Кроме того, в Черноморском районе на западе Крыма были полностью прекращены водоснабжение и водоотведение в связи с отсутствием энергоснабжения на насосных станциях.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ