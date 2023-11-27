Из отеля в Евпатории эвакуировали 100 человек из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Сто человек – 50 гостей и столько же персонала – были эвакуированы из отеля "Рибера" в Евпатории на фоне непогоды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Он добавил, что всех эвакуированных разместили в других гостиницах. Также есть повреждения курортной инфраструктуры и в прочих районах полуострова.

По словам Крючкова, министерство курортов Крыма работает в круглосуточном режиме с отельерами и руководством здравниц.

На Крым обрушились ливни и ураганный ветер до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Порядка 498 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии. Над устранением последствий непогоды работают 38 бригад.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате штормового ветра в городе различные травмы получили три человека – их госпитализировали.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ