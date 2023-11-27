В Сочи восстановлено ж/д сообщение, аэропорт работает по фактической погоде

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

В Сочи было восстановлено железнодорожное сообщение, местный аэропорт работает по фактической погоде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Помимо этого, специалисты полностью освободили дороги от деревьев, которые были повалены в результате шквалистого ветра и сильных ливней. По словам Копайгородского, пострадавших в городе в результате непогоды нет.

Всего в ликвидации последствий стихии задействованы свыше 250 человек и 80 единиц техники. Мэр Сочи выразил благодарность спасателям, правоохранителям и коммунальным службам за оперативность и слаженную работу.

Ранее сообщалось, что в Черноморском районе на западе Крыма были полностью прекращены водоснабжение и водоотведение в связи с отсутствием энергоснабжения на насосных станциях. В том числе было остановлено централизованное отопление.

До этого советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что в связи с непогодой порядка 498 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии. Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Белогорский, Октябрьский, Ленинский, Сакский, Симферопольский и Бахчисарайский.

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