01:13Транспорт
В Сочи восстановлено ж/д сообщение, аэропорт работает по фактической погоде
Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"
В Сочи было восстановлено железнодорожное сообщение, местный аэропорт работает по фактической погоде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
Помимо этого, специалисты полностью освободили дороги от деревьев, которые были повалены в результате шквалистого ветра и сильных ливней. По словам Копайгородского, пострадавших в городе в результате непогоды нет.
Всего в ликвидации последствий стихии задействованы свыше 250 человек и 80 единиц техники. Мэр Сочи выразил благодарность спасателям, правоохранителям и коммунальным службам за оперативность и слаженную работу.
Ранее сообщалось, что в Черноморском районе на западе Крыма были полностью прекращены водоснабжение и водоотведение в связи с отсутствием энергоснабжения на насосных станциях. В том числе было остановлено централизованное отопление.
До этого советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что в связи с непогодой порядка 498 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии. Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Белогорский, Октябрьский, Ленинский, Сакский, Симферопольский и Бахчисарайский.
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