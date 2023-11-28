346 тысяч человек остаются без электричества на юге России

Фото: МЧС России

Без электроснабжения на юге России остались 346 тысяч потребителей, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, полностью восстановить электроснабжение в Краснодарском крае, в Дагестане и Ростовской области планируется 29 ноября.

В Крыму без электричества остаются около 100 тысяч потребителей. В ДНР без электроснабжения остались 80 тысяч человек, в ЛНР – 136 тысяч. Там восстановление завершится в среду, 29 ноября, к обеду.

В Запорожской области без электричества 16 тысяч потребителей и в Херсонской области – 9 тысяч. Работы там завершатся к концу дня.

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались около 1,2 миллиона человек в пяти регионах России. По словам замглавы Минэнерго РФ Евгения Грабчака, в основном это коснулось Дагестана, Крыма, Краснодарского края, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей, а также ЛНР и ДНР.

Замминистра добавил, что энергетики направили дополнительные бригады для ликвидации последствий шторма на юге России, используется помощь других регионов. Министерство рассчитывает полностью восстановить энергоснабжение за два-три дня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправиться в регионы на юге России, пострадавшие во время шторма. Также Песков рассказал, что Путин утром 27 ноября заслушал доклады о стихийных бедствиях в южных регионах России и потребовал от правительства оказать помощь жителям пострадавших от непогоды городов, а также посодействовать в устранении последствий.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Синоптики сообщили, что погода на юге России улучшится 30 ноября