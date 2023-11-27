Песков сообщил о готовности Путина поехать в пострадавшие от непогоды регионы РФ

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Владимир Путин готов отправиться в регионы на юге России, пострадавшие во время шторма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Слава богу, таких бедствий, о которых вы упомянули и которые требовали незамедлительной реакции всей страны, пока у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки", – сообщил он.

Также Песков рассказал, что Путин утром 27 ноября заслушал доклады о стихийных бедствиях в южных регионах России и потребовал от правительства оказать помощь жителям пострадавших от непогоды городов, а также посодействовать в устранении последствий.

"По Крыму он говорил по телефону с главой республики Сергеем Аксеновым, с разными службами говорил", – добавил представитель Кремля.

Шторм на Черном море, обрушившийся на берега Крыма, стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд вспомнил о похожей буре 14 ноября 1854 года, когда флотилия европейской коалиции в ходе Крымской войны потеряла 30 кораблей.

По его словам, улучшение погоды может наступить в четверг, 30 ноября.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Позже аналогичное решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Затем власти города заявили о решении ввести в городе режим ЧС.

Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии.



Синоптики сообщили, что погода на юге России улучшится 30 ноября