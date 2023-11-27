ФПК вернет деньги за билеты на отмененные из-за непогоды в Краснодарском крае поезда

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Федеральная пассажирская компания (ФПК) вернет деньги или обменяет билеты пассажирам, чьи поезда отменили или задержали из-за непогоды в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

В сообщении уточнили, что 26 ноября из-за дождя и ветра до 25 метров в секунду произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс. Также образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановили.

В РЖД создали оперативный штаб. Около 150 железнодорожников привлекли к ликвидации последствий стихии. Сейчас восстанавливается контактная сеть и расчищается железнодорожное полотно. Противоразмывные поезда с необходимым материалом направили на место.

Отмечается, что работы осложнены продолжающимся штормом. Стихия повлияла на движение 21 поезда компании, три из них прибыли в конечные пункты, четыре поезда отменили.

"Проездные бригады делают все возможное, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно в задержанных составах", – говорится в сообщении.

В ФПК добавили, что всем пассажирам, на поездки которых повлияла ситуация со стихией, начислят баллы "РЖД Бонус". Пассажиров составов, задержанных на четыре часа и более, обеспечат питанием.

Ранее сообщалось, что порядка 50 поездов в Краснодарском крае задерживаются в пути из-за непогоды на Черноморском побережье.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдается шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии. А из-за шторма в районе Анапы на мель выбросило сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза.

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