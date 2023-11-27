Режим ЧС введут в Севастополе из-за штормового ветра

Фото: телеграм-канал "Чп / Севастополь"

Режим чрезвычайной ситуации регионального значения введут власти Севастополя из-за штормового ветра. Такое поручение дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании городского правительства, сообщает ТАСС.

По его словам, ущерб нанесен значительный. В связи с этим он просит подготовить заседание комиссии по ЧС.

Ранее режим ЧС ввели в Крыму из-за мощного шторма. Накануне на регион обрушились ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдался шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Также к утру 27 ноября стало известно, что скорость ветра на полуострове достигала 144 километров в час. За последние 12 часов на региональных метеостанциях скорость ветра в порывах была от 20 до 31 метра в секунду, в Симферополе – 29 метров в секунду.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ