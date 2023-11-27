Один человек пропал без вести из-за шторма в Крыму

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Один человек пропал без вести из-за непогоды в Крыму, четверо пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что сотрудники ведомства всю ночь непрерывно эвакуировали людей из подтопленных домов и оказывали адресную помощь населению. Из Евпатории и Сакского района были эвакуированы 311 человек, из них 43 ребенка.

Между тем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в Крыму из-за непогоды перекрыты участки дороги между селами Митяево и Трудовое Сакского района, а также между селом Морское и городом Судак.

Добавляется, что погибших в Севастополе в результате непогоды нет. Были эвакуированы 35 человек, в том числе шестеро детей.

В сообщении отметили, что штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы в Крым принес средиземноморский циклон. Из-за непогоды в Севастополе 27 ноября объявили нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта.

По данным министерства, подтопленными оказались четыре частных домовладения и первые этажи трех многоквартирных домов. Граждане, вынужденные покинуть свои дома, находятся у родственников и знакомых, часть эвакуированных расположилась в пункте временного размещения.

К ликвидации последствий непогоды привлекли от РСЧС 405 человек и 116 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате непогоды различные травмы получили три человека. Кроме того, из-за штормового ветра были повреждены крыши 20 домов, обшивки фасадов трех строений и 17 автомобилей. Также зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов.

26 ноября на Крым обрушились ливни и ураганный ветер до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Глава полуострова Сергей Аксенов на фоне непогоды объявил 27 ноября выходным днем в Крыму. Из-за штормового ветра порядка 498 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии. Над устранением последствий непогоды работают 38 бригад.

Кроме того, в Черноморском районе на западе Крыма были полностью прекращены водоснабжение и водоотведение в связи с отсутствием энергоснабжения на насосных станциях.

Утром 27 ноября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что река Бельбек вышла из берегов из-за нагонной волны, в результате чего начались подтопления жилых домов. В данном районе были эвакуированы 10 человек из поселка Любимовка, из них двое детей.

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