Фото: телеграм-канал "ЧП / Крым"

Один человек погиб в результате шторма в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что происшествие случилось, предварительно, в селе Морском под Судаком. По словам Крючкова, человек вышел смотреть на волны и погиб.

Утром 27 ноября в МЧС России информировали, что из-за непогоды в Крыму один человек пропал без вести, еще четверо получили травмы. Спасатели всю ночь эвакуировали людей из подтопленных домов и оказывали адресную помощь местному населению. Из Евпатории и Сакского района были эвакуированы 311 человек, из них 43 ребенка.

Позже в Минздраве уточнили, что в крымской Евпатории в результате шторма пострадали семь человек. Двоих из них положили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что река Бельбек вышла из берегов из-за нагонной волны, из-за чего начались подтопления жилых домов. В этом районе были эвакуированы 10 человек из поселка Любимовка.

26 ноября республику охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ