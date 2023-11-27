В Крыму ввели режим ЧС из-за мощного шторма

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Режим ЧС ввели в Крыму в связи с мощным штормом, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым", – написал он.

Накануне на регион обрушились ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдался шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 27 ноября нерабочим днем. Позже аналогичное решение по всей республике принял Аксенов.

На фоне непогоды закрыли идущую вдоль моря трассу Саки – Евпатория. Как уточнил советник главы региона Олег Крючков, в Евпатории из домов эвакуировали 150 жителей, 100 из них разместили в гостиницах, а 50 находятся у родственников.

Из-за непогоды без света остались 498 тысяч жителей Крыма. Наиболее пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Белогорский, Октябрьский, Ленинский, Сакский, Симферопольский и Бахчисарайский. Кроме того, в Черноморском районе на западе республики были полностью прекращены водоснабжение и водоотведение.

К утру 27 ноября стало известно, что скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 километров в час. За последние 12 часов на крымских метеостанциях скорость ветра в порывах была от 20 до 31 метра в секунду, в Симферополе – 29 метров в секунду.

В МЧС России сообщили, что в Крыму один человек пропал без вести, еще четверо пострадали. Спасатели всю ночь эвакуировали людей из подтопленных домов и оказывали адресную помощь местному населению. Из Евпатории и Сакского района были эвакуированы 311 человек, из них 43 ребенка.

В свою очередь, в Минздраве уточнили, что в крымской Евпатории в результате шторма травмы получили семь человек. Двоих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время известно об одном погибшем в Крыму. Как сообщал Крючков, ЧП случилось, предварительно, в селе Морском под Судаком. Человек вышел смотреть на волны и скончался, уточнил он.

Жертвами непогоды стали не только люди – свыше 500 морских обитателей погибли в аквариуме-музее Севастополя в результате затопления зала. В учреждении уточнили, что штормовые волны попали в здание через вентиляцию на крыше.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ