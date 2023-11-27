Около 50 поездов в Краснодарском крае задерживаются из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Порядка 50 поездов в Краснодарском крае задерживаются в пути из-за непогоды на Черноморском побережье, сообщил телеграм-канал компании "РЖД".

"Пассажиры обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", – рассказали в компании.

Уточняется, что из-за погодных условий в виде ливня и ветра до 25 метров в секунду случилось отключение напряжения контактной сети на участке от Адлера до Хосты. Кроме того, на перегонах Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс на железнодорожные пути упали деревья, а в районе станции Лазаревская подмыло один из путей.

"Движение на побережье приостановлено", – уточнили в пресс-службе РЖД.

Сейчас для ликвидации стихии привлекли около 150 работников железной дороги. Железнодорожники уже восстанавливают контактную сеть и проводят расчистку путей, а на место подмыва направлены специальные поезда с необходимым стройматериалом, рассказали в компании.

"Работы осложняются продолжающимся штормом. Принимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае", – подчеркнули в пресс-службе.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдается шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии. А из-за шторма в районе Анапы на мель выбросило сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза.

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