Животные четырех континентов погибли в аквариуме Севастополя из-за затопления

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Тропические пресноводные животные четырех континентов погибли в результате затопления аквариума Севастополя, в зале находились 800 животных. Об этом рассказал собственник – директор аквариума Юрий Кравцов, пишет РИА Новости.

"Пострадал исторический третий зал. Это зал, который находится со стороны моря. Волнами разрушило кровлю, много повреждений, вода пошла в зал, затопила зал на полтора метра. Затопило насосы, розетки, обогреватели. Затопило аквариумы. Зал полностью обесточили", – поделился Кравцов.

В зале, который был затоплен, находилось 40–50 видов из Африки, Южной Америки, Камбоджи. По его словам, погибли 11 панцирных щук, которые жили в учреждении 20 лет. Кроме того, стихия унесла 11 видов больших пираний. Они находились в аквариуме 15 лет. Директор подчеркнул, что пресноводные тропические животные погибли из-за термального удара после попадания холодной морской воды в аквариумы.

Как уточнил Кравцов, пострадавший зал аквариума находится со стороны моря, он попал под удар волн. Специалисты аварийной службы Водоканала ночью откачали воду из помещения. В настоящее время проводится разборка завалов в зале. Восстанавливать помещение планируется не раньше апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что более 500 морских обитателей погибли в аквариуме-музее Севастополя в результате затопления зала. Штормовые волны попали в здание через вентиляцию на крыше.

26 ноября в регион пришли мощные ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдался шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 27 ноября нерабочим днем. Позже аналогичное решение по всей республике принял глава Крыма Сергей Аксенов.

Без света остались 498 тысяч жителей Крыма. Наиболее пострадавшими районами являются Черноморский, Белогорский, Октябрьский, Ленинский, Сакский, Симферопольский и Бахчисарайский.

Сейчас известно об одном погибшем. Это произошло, предварительно, в селе Морском под Судаком.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ