Около 1,2 млн человек остаются без электричества из-за непогоды на юге России

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Около 1,2 миллиона человек остаются без электричества в пяти регионах России из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24" .

Он уточнил, что сперва речь шла об 1,9 миллиона человек, оставшихся без электроснабжения, однако на текущий момент их осталось порядка 1,2 миллиона. По словам Грабчака, в основном это коснулось Дагестана, Крыма, Краснодарского края, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей, а также ЛНР и ДНР.

Замминистра добавил, что энергетики направили дополнительные бригады для ликвидации последствий шторма на юге России, используется помощь других регионов.

Министерство рассчитывает полностью восстановить энергоснабжение за два-три дня. При этом уже в понедельник восстановить электроснабжение планируется в Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.

"В целом все аварийно-восстановительные работы в основной сети будут закончены, останутся распределительные сети и заявки по 0,4 киловольта. Основные восстановительные работы у нас будут продолжаться в течение двух-трех дней, это Республика Крым, это Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики", – заключил Грабчак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправиться в регионы на юге России, пострадавшие во время шторма. Также Песков рассказал, что Путин утром 27 ноября заслушал доклады о стихийных бедствиях в южных регионах России и потребовал от правительства оказать помощь жителям пострадавших от непогоды городов, а также посодействовать в устранении последствий.

Шторм на Черном море, обрушившийся на берега Крыма, стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд вспомнил о похожей буре 14 ноября 1854 года, когда флотилия европейской коалиции в ходе Крымской войны потеряла 30 кораблей.

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