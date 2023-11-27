Синоптик назвал шторм на Черном море самым мощным за всю историю метеонаблюдений

Фото: телеграм-канал "ЧП / Крым"

Шторм на Черном море, обрушившийся на берега Крыма, стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также напомнил о буре 14 ноября 1854 года, когда стоявшая у Балаклавы флотилия европейской коалиции в ходе Крымской войны получила сильные повреждения – 30 кораблей погибли.

"Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений", – отметил он.

Улучшение погоды на юге РФ может наступить в четверг, 30 ноября, считает Вильфанд. По его прогнозу, с 27-го по 29-е число в Краснодарском крае будут сильные осадки с грозой и мокрым снегом. Скорость ветра в эти дни может достигать 20–26 метров в секунду.

"Ожидается подъем уровня рек до неблагоприятных отметок", – предупредил он.

До конца 27-го числа в районе Сочи на берегу сохранится сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метра. Есть опасность формирования смерчей. Такая погода сохранится до среды, 29-го числа, и в Крыму. 27-го числа в республике ожидаются дожди и снег, а ураганный ветер достигнет 35–40 метров в секунду, считает синоптик.

"Ветер 40 метров в секунду в последний раз в Крыму наблюдался 11 ноября 2007 года, тоже при выходе южного циклона", – рассказала в беседе с ТАСС замначальника местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.

По информации начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, южный черноморский циклон уже уходит, однако ветер на побережье будет сохраняться до конца дня.

"Ураганные ветра, волны до 8 метров, такие штормы были в прошлом веке, в 1990 году. Сейчас основная непогода на территории Центрального федерального округа будет", – сказал он в беседе с RT.

Во время непогоды в Севастополе пострадали 5 человек, включая 1 ребенка, сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин в ходе аппаратного совещания. Из них 2 были госпитализированы, а остальные отправлены домой, пишет ТАСС со ссылкой на замгубернатора.

"Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки <...> разрушения приличные", – сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдается шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Позже аналогичное решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Затем власти города заявили о решении ввести в городе режим ЧС.

Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии. А из-за шторма в районе Анапы на мель выбросило сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза. Сейчас известно об одном погибшем. Это произошло, по предварительной информации, в селе Морском под Судаком.

Маршруты трамваев могут оперативно изменить в столице из-за непогоды