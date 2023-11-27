Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель около Анапы

Фото: телеграм-канал SHOT

Сильный шторм выбросил на мель сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза около побережья Анапы, в районе поселка Витязево. Об этом сообщается в телеграм-канале Росморречфлота.

По данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно, находившееся под погрузкой груза ячменя для Египта в морском порту Тамань, перешло на якорную стоянку после получения штормового предупреждения. На борту судна находится 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

26 ноября около 23:00 по Москве сильный ветер сорвал судно с якорей, и оно дрейфовало в сторону берега, пока не село на мель в 01:00 27 ноября. В данный момент сухогруз находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега.

Морские спасатели совместно со специалистами МЧС России разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

26 ноября на некоторые регионы РФ обрушились ливни и ураганный ветер до 40 метров к секунду. В частности, в Крыму некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдался шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Из-за штормового ветра порядка 498 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии. Над устранением последствий непогоды работают 38 бригад. На фоне непогоды глава полуострова Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем в Крыму.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ