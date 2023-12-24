В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды

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Основные восстановительные работы после дождя и града завершили в Сочи. Городские службы работают в усиленном режиме, сообщается в телеграм-канале администрации Сочи.

"Работы контролирует оперативный штаб", – отметила мэрия.

Специалисты расчистили основные дороги, однако зимние пляжи все еще закрыты, поскольку шторм в море достигает шести баллов.

До 25 декабря в городе объявили штормовое предупреждение. По словам синоптиков, в Сочи ожидаются ливни, град, ветер от 30 до 32 метров в секунду и гололедица.

Как добавила администрация города, из-за ветра на запасные аэродромы отправили 21 самолет. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

Ранее мэр города Алексей Копайгородский предупредил, что в Сочи бушует сильный шторм, порывы ветра достигают 27–28 метров в секунду. Местным жителям настоятельно посоветовали оставаться дома.

Ветер повалил уже более 65 деревьев в Сочи. Он также сорвал часть крыши пятиэтажного многоквартирного дома.

До этого Гидрометцентр продлил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 25 декабря. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника. Кроме того, до 21:00 24 декабря также действует желтый уровень опасности из-за ветра и метели.

Синоптики рассказали о погоде 23–24 декабря в столице