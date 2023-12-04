Электроснабжение и отопление полностью восстановили после шторма в Крыму

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Электроснабжение, отопление и водоснабжение потребителей полностью восстановили в Крыму после шторма. Об этом в своем телеграм-канале заявил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.



"По состоянию на 08:00 (4 декабря. – Прим. ред.), по данным ГУП "Крымэнерго", электроснабжение восстановлено в полном объеме. Отключенных котельных нет. Водоснабжение подается в штатном режиме", – рассказал он.

Всего от воды освободили уже 103 частных домовладения, 2 многоквартирных дома, 56 дачных строений и 145 приусадебных участков. Все еще затоплены 56 частных домов, 4 дачных постройки и 56 участков. В частности, уровень воды на Симферопольской улице в Евпатории снизился на 40 сантиметров.

Все еще затруднено движение на автодороге в районе села Морского в городском округе Судак. По словам представителя республики, всего перекрыто 300 метров дороги. Также коммунальщики убрали 3 116 из 3 419 упавших деревьев и починили 543 из 1 082 кровель, сказал он.

Ранее глава Крыма заявлял, что из-за нарушения электроснабжения без электричества в регионе остались свыше 500 000 человек. По данным на утро 1 декабря, без света находились 1 600 абонентов.



26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Некоторое время электричество не поступало потребителям не только на юге России, но и в ДНР и ЛНР. По предварительным данным, только в Крыму стихия нанесла ущерб на 39,7 миллиарда рублей. А ущерб пляжной инфраструктуре Сочи составил свыше 200 миллионов рублей.

Жертвами прошедшего шторма в Крыму стали 5 человек, еще 12 пострадали. Один из них погиб в селе возле Судака, а второй жертвой стихии в Керченском проливе стал моряк. Кроме того, в соседнем Краснодарском крае обнаружили еще двух погибших из-за непогоды – в Сочи и Новороссийске.

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