Электричество в жилых домах Царицына восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Электричество в жилых домах столичного района Царицыно, где ранее были повреждены кабельные линии, восстановили. Об этом сообщает компания "Россети Московский регион" в своем телеграм-канале.

"Электроснабжение оперативно восстановлено по резервной схеме. Все потребители – с напряжением", – указано в сообщении.

Ранее в компании сообщали, что несколько домов в Царицыне остались без света из-за повреждения двух кабельных линий напряжением 10 киловольт. Предположительно, это произошло во время проведения строительных работ сторонней организацией.

Отмечается, что в восстановительных работах были задействованы три бригады и три единицы спецтехники компании.

В конце декабря прошлого года в центре Москвы также несколько зданий остались без света из-за отключения двух кабельных линий. Специалисты провели переподключение по резервной схеме для подачи напряжения.

В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях