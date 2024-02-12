12 февраля, 17:32Город
Электричество в жилых домах Царицына восстановили
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Электричество в жилых домах столичного района Царицыно, где ранее были повреждены кабельные линии, восстановили. Об этом сообщает компания "Россети Московский регион" в своем телеграм-канале.
"Электроснабжение оперативно восстановлено по резервной схеме. Все потребители – с напряжением", – указано в сообщении.
Ранее в компании сообщали, что несколько домов в Царицыне остались без света из-за повреждения двух кабельных линий напряжением 10 киловольт. Предположительно, это произошло во время проведения строительных работ сторонней организацией.
Отмечается, что в восстановительных работах были задействованы три бригады и три единицы спецтехники компании.
В конце декабря прошлого года в центре Москвы также несколько зданий остались без света из-за отключения двух кабельных линий. Специалисты провели переподключение по резервной схеме для подачи напряжения.
В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях
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