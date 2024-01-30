Фото: телеграм-канал SHOT

Ресурсоснабжение потребителей от ТЭЦ-23 осуществляется в штатном режиме после повреждение кабельной линии, сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

По сообщению ведомства, на месте находятся аварийные службы, которые проводят ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что на московской ТЭЦ-23 была повреждена кабельная линия, после чего произошел хлопок. В компании "Россети Московский регион" заявили, что инцидент не повлиял на электроснабжение жителей города.

В свою очередь, в "Мосэнерго" опровергли сообщения, что на территории ТЭЦ произошел пожар. По словам представителя компании, электростанция функционирует в штатном режиме.