На московской ТЭЦ-23 произошло короткое замыкание

Фото: телеграм-канал SHOT

Электроснабжение осуществляется в прежнем режиме после короткого замыкания, случившегося в районе столичного ТЭЦ-23. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на телеграм-канал "Россети Московский регион".

Так, вечером 30 января на ТЭЦ-23 была повреждена кабельная линия, из-за чего произошел хлопок. Однако инцидент не вызвал никаких нарушений в электроснабжении столичных потребителей. Сейчас специалисты компании "Россети Московский регион" находятся на месте происшествия и занимаются ремонтными работами.

В свою очередь, в телеграм-канале "Мосэнерго" прокомментировали информацию СМИ о пожаре на ТЭЦ-23 и заявили, что электростанция функционирует в прежнем режиме.

"Информируем, что на ее территории возгораний не было, станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на АО "Соликамский завод Урал" в Пермском крае произошел хлопок. Никто не пострадал, в момент взрыва в здании никого не было. Горения после хлопка не последовало.



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